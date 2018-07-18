Hassan Whiteside, Miami Heat'te kalıyor!

Miami Heat'teki geleceği hakkında spekülasyonlar dolaşan Hassan Whiteside, başkan Pat Riley ve başantrenör Erik Spoelstra ile geçen ay yaptığı toplantıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



"Harika bir konuşma geçti aramızda." diyerek sözlerine başlayan Hassan Whiteside, "Her iki tarafın da birbirine güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. En önemli şey bence bu. 4 saatlik bir toplantıydı. Hayat hakkında da konuştuk. 2 saat hayat, 2 saat basketbol. İyi bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.



Geçen hafta ise Pat Riley, basının sorularını yanıtlarken Hassan Whiteside ile ilgili gelen sorulara, "Onu pazarlamıyoruz. Onunla yapacak daha çok işimiz var." cevabını vermişti.



Whiteside'nin Miami Heat ile imzaladığı 4 yıl toplam 98.4 milyon Dolar'lık son 2 yılına girilecek.



29 yaşındaki 2.13'lük pivot, 2010 draftında 33. sırada seçildikten sonra varlık gösterememiş, Lübnan'da 1 sezon geçirmiş, ardından Çin'e gitmiş, 2014'te döndüğü Miami Heat'te yıldızlaşmıştı.



