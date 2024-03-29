Hasan Arat: "Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterdik"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Emlakjet'in kazandığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat: 'Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterdik'
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29 Mart 2024 23:24
Eurocup'da Mincidelice JL Bourg'u Sinan Erdem'de 82-71 mağlup eden ve seriyi eşitleyen Beşiktaş Emlakjet'te, başkan Hasan Arat karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş büyüklüğünü tüm Avrupa'ya gösterdiklerini söyleyen Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş müthiş bir camia. Buradaki tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Avrupa'ya Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu gösterdik. İnşallah son maçta da orada galip gelip tur atlarız. Bu takım buna layık. Hem burada hem de kadın basketbolda finale gitmek en büyük hedefimiz. Bugünkü duygularımın tarifi çok zor. Çok şükür ki bugünleri gördü Beşiktaş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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