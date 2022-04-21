Harry Maguire'nin evinde bomba araması!

Manchester United kaptanı Harry Maguire'ye gelen tehditlerin ardından polis soruşturma başlattı.



İngiliz basınında yer alan haberde 29 yaşındaki yıldıza bomba tehdidi ile bir mail geldiği, bunun ardından polisin, perşembe günü Maguire'nin evinde bomba araması gerçekleştirdiği kaydedildi.



Maguire'nin sözcüsü ise bu haberlerin ardından, "Son 24 saat içerisinde Harry ve ailesi çok ciddi tehditler aldı. Bunları polise bildirdi, ailesinin ve etrafındaki insaların güvenliği şu an Harry'nin bir numaralı önceliği. Harry, hafta sonundaki maç öncesi çalışmalarına normal bir şekilde devam edecek. Daha fazla açıklama yapamayız" ifadelerini kullandı.





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