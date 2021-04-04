Harry Kane, Şampiyonlar Ligi için attı ama Tottenham takıldı

Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Tottenham, Harry Kane'in goller attığı Newcastle deplasmanında şok bir puan kaybı yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Harry Kane, Şampiyonlar Ligi için attı ama Tottenham takıldı
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04 Nisan 2021 18:11
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Newcastle United ile Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Newcastle United'ın gollerini 28. dakikada Joelinton ve 85. dakikada Joseph Willock kaydetti. Tottenham'ın golleri 30 ve 34. dakikada Harry Kane'den geldi.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, bu sezon ligde 28 maçta 19 gol, 13 asist yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Premier Lig'in en çok gol atanı ve en çok asist yapanı olan Harry Kane, bu sezon çıktığı 49 maçta 49 gole direkt katkı sağladı.

Bu beraberliğin ardından Newcastle 29, Tottenham 49 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle, Burnley'e konuk olacak. Tottenham, Manchester United'ı ağırlayacak.



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