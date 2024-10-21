Harry Kane durmuyor: 10 maçta 19 gole katkı

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, bu sezon 10 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı ve 6 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane durmuyor: 10 maçta 19 gole katkı
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21 Ekim 2024 13:41
Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, istikrarlı performansını bu sezon da devam ettiriyor.

Alman ekibinde bu sezon 10 maçta süre bulan 31 yaşındaki golcü futbolcu, 13 kez gol sevinci yaşadı. Kane, ayrıca 6 kez de gol pası verdi.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih'in geçen sezon Tottenham'dan transfer ettiği Kane, Alman ekibinde toplamda ise 55 maçta 57 gol attı ve 18 asist yaptı.

KUPA KAZANAMADI

Kariyerindeki tek eksik kupa olan ve bu konuda sık sık eleştirilen İngiliz yıldız, geçen sezon Bayern Münih'te bu hasretine son verememiş ve Bavyera devinin ligde üst üste 11 kez kazandığı şampiyonluk serisi sona ermişti. Kane, bu sezon golleriyle birlikte kariyerinde ilk kupa sevincini de yaşamak istiyor.

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