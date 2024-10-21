Harry Kane durmuyor: 10 maçta 19 gole katkı

Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, istikrarlı performansını bu sezon da devam ettiriyor.



Alman ekibinde bu sezon 10 maçta süre bulan 31 yaşındaki golcü futbolcu, 13 kez gol sevinci yaşadı. Kane, ayrıca 6 kez de gol pası verdi.



BAYERN PERFORMANSI



Bayern Münih'in geçen sezon Tottenham'dan transfer ettiği Kane, Alman ekibinde toplamda ise 55 maçta 57 gol attı ve 18 asist yaptı.



KUPA KAZANAMADI



Kariyerindeki tek eksik kupa olan ve bu konuda sık sık eleştirilen İngiliz yıldız, geçen sezon Bayern Münih'te bu hasretine son verememiş ve Bavyera devinin ligde üst üste 11 kez kazandığı şampiyonluk serisi sona ermişti. Kane, bu sezon golleriyle birlikte kariyerinde ilk kupa sevincini de yaşamak istiyor.



