Harry Kane: "Conte talepkar bir koç"

Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, teknik direktör Antonio Conte'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Harry Kane: 'Conte talepkar bir koç'
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21 Ocak 2022 17:19
Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, teknik direktör Antonio Conte'yi övdü.

Kane yaptığı açıklamada, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Son yıllarda istenilen seviyelere ulaşamadık. Ama elde ettiğimiz avantajı kullanma şansımız var." dedi.

Conte'nin, kendilerinden beklentisi olduğunu söyleyen İngiliz oyuncu, Conte talepkar bir koç. Yapabileceği her şeyi yapar. Oyuncular onun taleplerine iyi cevap veriyor, herkes başarılı olmak için çok çalışıyor. Kulüpteki ana hedefimiz bu. Oyuncuların görevi, kulübü en üst seviyeye taşıyabileceğimizi antrenöre göstermektir." ifadelerini kullandı.

Kane bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 29 maçta 13 gol ve 3 asist yaptı.

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