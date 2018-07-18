Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harris, Clippers'ın 80 milyonluk teklifini reddetti!

Tobias Harris, önümüzdeki yaz döneminde daha çok para kazanmak adına takımının uzatma kontratını reddeden oyuncular arasına katıldı!

Tobias Harris, önümüzdeki yaz döneminde daha çok para kazanmak adına takımının uzatma kontratını reddeden oyuncular arasına katıldı!

TNT'den David Aldridge'in iddiasına göre LA Clippers'ın dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir kontrat uzatma teklifini reddeden Harris'in, önümüzdeki yılın serbest oyuncu döneminde daha çok para kazanma şansı olduğu için bunu yaptığı tahmin ediliyor.

Harris, önümüzdeki yıl Clippers'ta beş yıllığı 188 milyon dolar maksimum, veya başka bir takımda dört yıllığı 145.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalayabilir.

Bu duruma benzer bir şekilde, birkaç hafta önce Jimmy Butler da Minnesota Timberwolves'un uzatma kontratını reddetmişti.

Clippers'ta oynadığı 32 maçta, geçtiğimiz sezon Harris 19.3 sayı ve 6.0 ribaund ortalama yakalamıştı.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Tobias Harris, önümüzdeki yaz döneminde daha çok para kazanmak adına takımının uzatma kontratını reddeden oyuncular arasına katıldı!
Los Angeles Lakers'ın bu seneki yeni imzalarından JaVale McGee, bu yılın Lakers kadrosunun "gelmiş geçmiş en eğlenceli takımlardan biri" olacağını söyledi.
DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'e takası sonrası Toronto Raptors'a Instagram hesabından teşekkür etti.
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.
Lakers'ın danışman grubunun, önümüzdeki sezon Los Angeles'ta "ölüm kadrosu" olarak adlandıracağı ve LeBron James'in pivot pozisyonunda oynayacağı beşlisini düşündüğü iddia edildi.
Philadelphia 76ers'ın, Kyle Korver için Cleveland Cavaliers ile Jerryd Bayless takası hakkında görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.
Los Angeles Lakers, LeBron James'in etrafına parçalar eklemeye devam ediyor. Birden fazla rapora göre, Lakers, ekibe Michael Beasley'i ekledi.
LA Clippers guardı Patrick Beverley, "anti-Golden State Warriors" oluşunu her fırsatta belirtiyor.
Magic Johnson, son iki yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın kendisini korkutmadığını söyledi.
DeMarcus Cousins, bu yaz Golden State Warriors'a katılma kararıyla ilgili insanların ne düşündüğünü umursamadığını ve bu hamlenin kariyerinin en iyi hamlesi olduğunu söyledi.
Dirk Nowitzki ve Dallas Mavericks, bir yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşmayı sonuçlandırmayı planlıyorlar.
Yeni Chicago Bull Jabari Parker, NBA oyuncularının "savunma yapmak için para kazanmadıklarını" söyledi.
Dallas Mavericks'in, Yogi Ferrell ile iki yıllığı 5.3 milyon dolara anlaştığı açıklandı.
Oklahoma City Thunder, üç takımlı bir takasta Carmelo Anthony ile 2022 ilk tur draft hakkını, Dennis Schröder karşılığında Atlanta'ya gönderdi.
Isaiah Thomas, Denver'da yeni bir başlangıç için hazır ve Nuggets'a katılma motivasyonunun bir kısmının "istenme" hissiyatı olduğunu söyledi.
Maverick Carter'a göre, bundan on yıl sonra, "LeBron James bir basketbol takımına sahip olacak."
Memphis Grizzlies yıldızı Marc Gasol, Akdeniz'de neredeyse boğulan bir göçmenin hayatını kurtardı.
Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, oyununu Stephen Curry'den çok efsane oyuncu Steve Nash üzerinden modellediğini açıkladı.
Dwyane Wade, Li-Ning ile ömür boyu anlaşma imzaladı ve Miami Heat arasında takıma geri dönüş konusunda görüşmelerde bulunduğunu, ancak hiçbir karar verilmediğini söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal