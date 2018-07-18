Harris, Clippers'ın 80 milyonluk teklifini reddetti!

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Tobias Harris, önümüzdeki yaz döneminde daha çok para kazanmak adına takımının uzatma kontratını reddeden oyuncular arasına katıldı!TNT'den David Aldridge'in iddiasına göre LA Clippers'ın dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir kontrat uzatma teklifini reddeden Harris'in, önümüzdeki yılın serbest oyuncu döneminde daha çok para kazanma şansı olduğu için bunu yaptığı tahmin ediliyor.Harris, önümüzdeki yıl Clippers'ta beş yıllığı 188 milyon dolar maksimum, veya başka bir takımda dört yıllığı 145.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalayabilir.Bu duruma benzer bir şekilde, birkaç hafta önce Jimmy Butler da Minnesota Timberwolves'un uzatma kontratını reddetmişti.Clippers'ta oynadığı 32 maçta, geçtiğimiz sezon Harris 19.3 sayı ve 6.0 ribaund ortalama yakalamıştı.