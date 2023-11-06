LA Clippers'ın yeni yıldızı James Harden, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazanmanın öneminden bahsetti.



Harden'ın kariyeri dikkate değer bireysel başarılarla dolu olsa da, nihai hedef olan şampiyonluğa şu ana kadar ulaşamamıştı.



Clippers'la heyecanla beklenen ilk maçına hazırlanırken Harden, kariyeri sona ermeden önce NBA şampiyonluğunu garantilemenin önemini şu şekilde anlattı:



"Tüm kariyerimde ana hedefim kesinlikle hep şampiyonluk olmuştur. Şimdiye dek yaptığım fedakarlıkları düşününce, hepsi şampiyonluk kazanmam üzerineydi. Kazanmayı çok istiyorum.



Bunun gerçekleşmesi için birçok farklı faktörün bir arada olması gerekiyor. Öncelikle takım olarak çok iyi olmanız lazım. Ve sonra, sakatlanmamanız ve sağlıklı kalmanız gerekli. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ve playofflarda tüm bu faktörlerin hazır olması durumunda, şansımız olacaktır."



NBA'deki artan rekabetçiliğe de değinen Harden, yıldız oyuncu gücünün şampiyonluğu garantilemedeki önemli rolünün de altını çizdi:



"Bu lig çok çok iyiye gidiyor. Bana kalırsa takımınızda her zaman üst düzeyde skor üretebilecek ve fırsatlar yaratabilecek en az iki adama sahip olmanız gerekiyor."



Harden, 2022-23 sezonunda 58 maçta 21.0 sayı, 10.7 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



