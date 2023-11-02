LA Clippers'ın yeni yıldızı James Harden'ın, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey ile "bir daha konuşmayı planlamadığı" iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Harden'ın Morey ile aylardır konuşmadığını ve takım çalışanlarına "kendisiyle bir daha konuşmayı düşünmediğini söylediğini" aktardı.



Harden geçtiğimiz yaz döneminde 76ers'ın basketbol operasyonları başkanını "yalancı" olarak nitelendirmiş ve kendisinin yer aldığı bir takımda "oynamayacağını" dile getirmişti.



Uzun zamandır birbiriyle bağlantılı olan ikili, Philadelphia dönemi öncesinde Houston Rockets'ta da beraberdi.



Harden'ın kontratındaki 35,6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmaması halinde, 76ers'ın kendisine oyuncu opsiyonlu yalnızca iki yıllık bir anlaşma teklif edeceğine inandığını iddia edilmişti.



Harden sonunda PJ Tucker ve Filip Petrusev ile birlikte Clippers'a takas edilirken, Philadelphia ise karşılığında Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, KJ Martin, 2028 korumasız ilk tur draft hakkı, iki ikinci tur draft hakkı ve 2029 draft hakkı takasını almıştı.



