LA Clippers yıldızı James Harden, takımın son zamanlardaki başarısının, başlangıçta kendilerini yoğunca eleştirenleri susturduğunu söyledi.



Son dönemde yükselişte olan Clippers ekibi, üst üste dört maçında galibiyete ulaşırken, son on maçın ise sekizini kazanarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar çıkmayı başardı.



Harden, Kasım ayındaki mağlubiyet serisinin sebep olduğu negatif eleştirilere atıfta bulunarak, yakın zamandaki galibiyet serisinin başlamasından bu yana bu eleştirilerde bulunanların ortadan kaybolmuş gibi gözüktüğünü belirtti:



"Gerçekten hiçbir yerde yoklar. Bunun olacağını biliyorduk. Uyumumuz harika, bunu başından beri biliyordum ve daha en başından bu takımın bir parçası olmak istememin nedenlerinden biri de buydu."



Harden bu sezon 28 maçta 17.7 sayı, 8.1 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı.





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