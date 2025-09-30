30 Eylül
Hansi Flick: "PSG karşısında favoriyiz"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain karşılaşmasını değerlendirdi.

30 Eylül 2025 17:54 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 20:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hansi Flick: 'PSG karşısında favoriyiz'
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain karşılaşmasını değerlendirdi.

"PSG'NİN OYUN TARZINI SEVİYORUM"

Alman teknik adam, rakipleri PSG'yi överek sözlerine başladı:



"Ne zaman doğru zamandır asla bilemezsiniz. Geçen sezonun en iyi takımlarına karşı oynayacağız. PSG'nin oyun tarzını seviyorum. Hem oyuncularını hem de teknik direktörünü beğeniyorum." 

"BURASI ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Flick, maç boyunca soğukkanlı kalmanın önemine dikkat çekti: 

"Oyun planı üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kolay olmayacak çünkü PSG de topa sahip olmak isteyen ve iyi pres yapan bir takım. İlk saniyeden son dakikaya kadar en üst seviyede oynamalıyız. Burası Şampiyonlar Ligi."

"BARCELONA FAVORİ"  

Barcelona'nın turnuvadaki şansına da değinen Flick, iddialı bir açıklama yaptı:

"Tabii ki biz favoriyiz. Ama önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Çok çalışmamız gerekiyor."

