Halkbank, Fenerbahçe'yi yendi ve finale çıktı

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale çıktı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, Fenerbahçe'yi yendi ve finale çıktı
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26 Mart 2024 19:26
Son güncelleme 26 Mart 2024 20:13
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara TVF Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. 

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Halkbank adını finale yazdırdı.

Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-2 yenerek finale çıkan Arkas Spor ile Çarşamba günü saat 17:00'de final maçında karşı karşıya gelecek. 

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Blankenau)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev)

Setler: 25-12, 25-16, 20-25, 26-24

Süre: 112 dakika (22, 25, 31, 34)

 

 

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