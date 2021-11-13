Halil Dervişoğlu: 'Avantaj bizim elimizde'

A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Halil Dervişoğlu, 6-0 kazandığımız ve 2 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Avantajın milli takımımızda olduğunu söyleyen Halil, "Bugün güzel bir galibiyet aldık, takım olarak mutluyuz. Konstantremizi sürdürüyoruz, ikinciyiz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var. İnşallah salı günü de kazanıp, ikinci ya da ilk sıradan gideriz. Bence ilk gol en güzeliydi. Avantaj bizim elimizde, 3 gün sonraki maçı da kazanırız inşallah." dedi.





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