Halil Dervişoğlu: "Avantaj bizim elimizde"

A Milli Takımımızın hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu, Cebelitarık maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Halil Dervişoğlu: 'Avantaj bizim elimizde'
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13 Kasım 2021 22:20
A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Halil Dervişoğlu, 6-0 kazandığımız ve 2 gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Avantajın milli takımımızda olduğunu söyleyen Halil, "Bugün güzel bir galibiyet aldık, takım olarak mutluyuz. Konstantremizi sürdürüyoruz, ikinciyiz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var. İnşallah salı günü de kazanıp, ikinci ya da ilk sıradan gideriz. Bence ilk gol en güzeliydi. Avantaj bizim elimizde, 3 gün sonraki maçı da kazanırız inşallah." dedi.


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