Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sakatlık süreciyle ilgili samimi bir değerlendirme yaparak parkelere dönüşünün 2026 yılına sarkacağını açıkladı.Haliburton, IMPAULSIVE podcastinde yaptığı açıklamada, 2025 NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil tendonu yırtığının ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti:25 yaşındaki oyun kurucu, sakatlık öncesinde de ciddi mental yıpranma yaşadığını anlattı.dedi.Haliburton, sakatlığını finale rağmen saklamadığını ve oynamaya devam ettiğini vurguladı.sözlerini aktardı.Pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda ise netti:Haliburton, sakatlığın ardından Kevin Durant'i aradığını da paylaştı:Haliburton, parkelerden uzak kalacağı dönemde zihinsel olarak ayakta kalmanın yollarını aradığını belirtti:Haliburton, Pacers'ı 2000'den sonra ilk kez NBA Finallerine taşıyan isimlerden biri olmuştu. Geride kalan sezonda 18.6 sayı ve 9.2 asist ortalamalarıyla All-NBA Üçüncü Takım'a seçilen yıldız guard, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan Final serisinin yedinci maçında sakatlanmıştı.Pacers, 2025-26 sezonunun tamamında Haliburton'dan yoksun kalacak. Indiana'nın, genç kadrosu etrafında yeniden yapılanarak yıldız oyun kurucunun dönüşünü beklemesi bekleniyor.