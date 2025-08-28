Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, sakatlık süreciyle ilgili samimi bir değerlendirme yaparak parkelere dönüşünün 2026 yılına sarkacağını açıkladı.
Haliburton, IMPAULSIVE podcastinde yaptığı açıklamada, 2025 NBA Finalleri'nde yaşadığı aşil tendonu yırtığının ardından uzun bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtti:
"Sanırım bir sonraki maçımı oynamam 15 ay sürecek. Her gün aynı şeyleri yapıyorum; aynı egzersizler, aynı ağırlıklar... Tam anlamıyla Groundhog Day gibi."
25 yaşındaki oyun kurucu, sakatlık öncesinde de ciddi mental yıpranma yaşadığını anlattı. "Birkaç yıl önce arka adalemi zorlamıştım ve o sezon 65 maç oynamam gerekiyordu ki süper maksimum kontrata hak kazanayım. 'Oynamalıyım, bu parayı kazanmalıyım' diye düşünüyordum. En zorlayıcı dönemlerden biriydi. Ama bu? Bu bambaşka bir seviye, dostum," dedi.
Haliburton, sakatlığını finale rağmen saklamadığını ve oynamaya devam ettiğini vurguladı. "Doktora gittim, bana 'normal sezonda olsaydı 2-3 hafta oturmanı söylerdim ama bu Finaller' dedi. Ben de 'Şaka mı yapıyorsun? Finallerde oturacağımı mı sanıyorsun?' diye düşündüm. Game 5'ten sonra ailem ve yakın dostlarım 'Artık bırak, sahaya çıkma' dediler," sözlerini aktardı.
Pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda ise netti: "Hayır. Asla. Asla."
Haliburton, sakatlığın ardından Kevin Durant'i aradığını da paylaştı: "MRI sonuçlarımı aldıktan sonra KD'yi aradım, 'Aşilini kopardığın maçta oynamaya devam ettiğin için pişman mısın?' diye sordum. O da 'Hayır, hiç pişman değilim' dedi. Ben zaten kararımı vermiştim, ama bunu duymak beni biraz rahatlattı."
Haliburton, parkelerden uzak kalacağı dönemde zihinsel olarak ayakta kalmanın yollarını aradığını belirtti:
"Çok yazıyorum, düşüncelerimi kâğıda döküyorum. Bu bana iyi geliyor. Ama aynı zamanda 'Döndüğümde hangi renk ayakkabıları giyeceğim? Sosyal medyada nasıl bir paylaşım yapacağım? Tanıtım nasıl olacak?' gibi şeyleri düşünüyorum. Bunlar eğlenceli geliyor."
Haliburton, Pacers'ı 2000'den sonra ilk kez NBA Finallerine taşıyan isimlerden biri olmuştu. Geride kalan sezonda 18.6 sayı ve 9.2 asist ortalamalarıyla All-NBA Üçüncü Takım'a seçilen yıldız guard, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan Final serisinin yedinci maçında sakatlanmıştı.
Pacers, 2025-26 sezonunun tamamında Haliburton'dan yoksun kalacak. Indiana'nın, genç kadrosu etrafında yeniden yapılanarak yıldız oyun kurucunun dönüşünü beklemesi bekleniyor.
