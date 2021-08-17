Hakan Keleş: "Emre Taşdemir'i istiyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Keleş: 'Emre Taşdemir'i istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 00:05
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Hakan Keleş, "10 kişi kalmak etkiledi ama denge gelince oyun üstünlüğünü aldık. İyi şeyler yaptık, daha tam hazır değiliz. Birkaç transfer gelince daha iyi hazır olacağız. Takımın enerjisinden, coşkusundan memnunum. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız, inşallah 3 puanı alırız" dedi.

Galatasaray'dan Emre'yi istediklerini belirten genç hoca, "Emre Taşdemir'i istiyoruz. Sol kenara oyuncu alacaktık, alamadık, problemler çıktı. Ofansif olarak çok eksiğiz, transferleri yapamadık. Diabate de hazır değildi, aramıza geç katıldı, sakatlık olmasın diye riske atmak istemedik. İki kenar ve bir forvet ihtiyacımız var acil olarak" ifadelerini kullandı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.