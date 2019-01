Hakan Keleş: ''3 puana üzüldük, 1 puana sevindik''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçında bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının gole kadar istediği oyunu sergilediğini belirtti.



Golü de bulduklarını aktaran Keleş, hemen gol yemelerinin moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.



Rakipleri Trabzonspor'un golle moral kazandığını dile getiren Keleş, "Ondan sonraki oyunda kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız." dedi.



Sivasspor'un evinde mağlup olmayan bir takım olduğunu anımsatan Keleş, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybettikleri oyundan sonra Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini vurguladı.



Galip gelmek için her şeyi yaptıklarının altını çizen Keleş, kazandıkları 1 puanın değerli olduğunu aktardı.



Karşılaşma hakemlerinin yönetiminin sorulması üzerine Keleş, "Hakemlik bir şey yoktu. Bizim de tepki gösterdiğimiz maçlar oluyor ama sonuçta VAR var, her pozisyona bakıyorlar. Her pozisyonu inceliyorlar. Hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hakemi konuşmaya gerek yok. Seyredenler güzel bir oyun izlediler. Paylaşılan puanlar vardı, öyle değerlendirmek lazım." diye konuştu.



Hakan Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.