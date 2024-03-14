Hakan Çevik, Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda altın madalya alan milli sporcu Hakan Çevik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakan Çevik, Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2024 14:59
Hindistan'da düzenlenen Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda altın madalya alan milli sporcu Hakan Çevik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde yarışan Hakan Çevik, 636,2 puanla 4. sırada yer alarak finale kaldı.

Finalde 255,1 puan atarak altın madalyanın sahibi olan Hakan, aynı zamanda Paris 2024 kotası aldı.

Organizasyonun son gününde aynı kategoride yarışan milli sporcu Tayyar Sinankılı ise müsabakayı 51. sırada bitirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery