Haaland: "Lewandowski bir deli, o çılgın"

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, Robert Lewandowski hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland: 'Lewandowski bir deli, o çılgın'
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24 Şubat 2021 21:18
Almanya Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, Robert Lewandowski ile ilgili itirafta bulundu.

Erling Haaland "Robert Lewandowski harika bir golcü. Ondan bir şeyler öğrenebilmek için sürekli Bayern Münih maçı izliyorum. Bayern Münih harika bir takım, Lewandowski ile diğer oyuncular arasındaki oyunu hayranlıkla takip ediyorum. Lewandowski'nin nerede olduğunu her zaman biliyorlar, her zaman doğru yerde ve atakları müthiş bitiriyor. Bu etkileyici" açıklamasını yaptı.

20 yaşındaki Norveçli golcü ayrıca "Ne zaman bir gol atsam, ona yaklaştım diye seviniyorum. Ancak Lewandowski çok normalmiş gibi hat-trick yapıyor. Yaptığı gerçekten çılgınca. Bu adam ciddi anlamda bir deli" ifadelerini kullandı.



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