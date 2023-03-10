Gustavo Henrique'de maaş sıkıntısı!

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Gustavo Henrique ile yolları ayırmak istiyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncuyla sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gustavo Henrique'de maaş sıkıntısı!
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10 Mart 2023 13:36
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Samet Akaydin'in gelişiyle gözden düşen Gustavo Henrique ile yolları ayırmak istiyor. Ancak bir sıkıntı var...

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Gustavo , Jorge Jesus'un ısrarlarıyla Flamengo'dan kiralanmıştı.

Portekizli teknik adam, formsuz döneminde bile öğrencisinin arkasında durup oynattı. Ancak Samet Akaydın'ın gelmesiyle birlikte Gustavo gözden düştü. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Gustavo'nun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.

SANTOS, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Brezilya ekibi Santos, Sambacı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gustavo'nun bonservisine sahip olan Flamengo ise Fenerbahçe ile Gustavo Henrique arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. 

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