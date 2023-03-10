Fenerbahçe, Samet Akaydin'in gelişiyle gözden düşen Gustavo Henrique ile yolları ayırmak istiyor. Ancak bir sıkıntı var...Gustavo , Jorge Jesus'un ısrarlarıyla Flamengo'dan kiralanmıştı.Portekizli teknik adam, formsuz döneminde bile öğrencisinin arkasında durup oynattı. Ancak Samet Akaydın'ın gelmesiyle birlikte Gustavo gözden düştü. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmak istiyor. Ancak Gustavo'nun sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.Bu arada Brezilya ekibi Santos, Sambacı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gustavo'nun bonservisine sahip olan Flamengo ise Fenerbahçe ile Gustavo Henrique arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.