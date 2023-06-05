Güneş'in sihirli dokunuşu!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in göreve geldikten sonra oyunculara olumlu etkisi gol istatistiklerine de yansıdı. Güneş ile birlikte Cenk Tosun, Gedson Fernandes ve Redmond'ın yanı sıra savunma oyuncuları da gol katkısı verdi.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezon 12. haftada Ümraniyespor maçıyla göreve başlamıştı. O maçı 5-2'lik skorla kazanan Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş'in olumlu etkisi, oyuncuların gol istatistiklerine de yansıdı.
Ismael döneminde sadece 1 gol atan ve forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in gelmesiyle formasına kavuşarak toplamda 15 gole ulaştı. Her iki teknik direktör döneminde de kadroya ilk yazılan isim olan Gedson Fernandes ise üstün performansının yanına Güneş'le skor katkısı da ekledi.
REDMOND ŞAHLANDI
Sezonun ilk bölümünde etkisiz kalan İngiliz futbolcu Nathan Redmond da Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan oyuncular arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik adamdan önce gol sevinci yaşayamayan Redmond, ligdeki ilk golünü 20. haftada Kayserispor deplasmanında attı. Redmond, özellikle F.Bahçe deplasmanında attığı ve attırdığı gollerle derbinin başrolü olmuştu.
Kara Kartal'da, savunma oyuncuları da gol yollarında etkili oldu. Saiss, bu sezon tek golünü G.Saray'a karşı atarken, sol bekte görev yapan Masuaku ise 2 kez gol sevinci yaşadı.
SEZON SONU BAKACAĞIZ
İngiliz basınına konuşan Redmond, geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı: "İster Beşiktaş'ta olsun ister başka bir yerde hâlâ verecek çok şeyim var." Sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, gelen teklifl eri değerlendireceğini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezon 12. haftada Ümraniyespor maçıyla göreve başlamıştı. O maçı 5-2'lik skorla kazanan Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş'in olumlu etkisi, oyuncuların gol istatistiklerine de yansıdı.
Ismael döneminde sadece 1 gol atan ve forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in gelmesiyle formasına kavuşarak toplamda 15 gole ulaştı. Her iki teknik direktör döneminde de kadroya ilk yazılan isim olan Gedson Fernandes ise üstün performansının yanına Güneş'le skor katkısı da ekledi.
REDMOND ŞAHLANDI
Sezonun ilk bölümünde etkisiz kalan İngiliz futbolcu Nathan Redmond da Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan oyuncular arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik adamdan önce gol sevinci yaşayamayan Redmond, ligdeki ilk golünü 20. haftada Kayserispor deplasmanında attı. Redmond, özellikle F.Bahçe deplasmanında attığı ve attırdığı gollerle derbinin başrolü olmuştu.
Kara Kartal'da, savunma oyuncuları da gol yollarında etkili oldu. Saiss, bu sezon tek golünü G.Saray'a karşı atarken, sol bekte görev yapan Masuaku ise 2 kez gol sevinci yaşadı.
SEZON SONU BAKACAĞIZ
İngiliz basınına konuşan Redmond, geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı: "İster Beşiktaş'ta olsun ister başka bir yerde hâlâ verecek çok şeyim var." Sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu, gelen teklifl eri değerlendireceğini belirtti.
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