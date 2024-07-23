Guardiola: "Kevin De Bruyne ayrılmıyor"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne için Suudi Arabistan iddialarına cevap verdi ve Belçikalı yıldızın takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola: 'Kevin De Bruyne ayrılmıyor'
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23 Temmuz 2024 14:09
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yıldız futbolcuları Kevin De Bruyne ile ilgili konuştu.

Guardiola, Kevin De Bruyne için çıkan Suudi Arabistan haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başarılı teknik adam, "Kevin ayrılmıyor." ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'nin kulübü Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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