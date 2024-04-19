Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



COLE PALMER İÇİN AÇIKLAMA



Guardiola, Chelsea forması giyen eski futbolcular Cole Palmer için gelen sorunun ardından, "Cole Palmer iki sezondur Manchester City'den ayrılmak istiyordu, kal dedim ama gitmek istedi. Ne yapabiliriz ki? Olağanüstü potansiyeli olan bir oyuncu. Ona hak ettiği süreyi veremedim ve şu anda Chelsea'de." ifadelerini kullandı.



Chelsea, yaz transfer döneminde 21 yaşındaki futbolcuyu Manchester City'den 47 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Chelsea forması altında başarılı bir grafik çizen Palmer, Londra temsilcisinde çıktığı 38 maçta 23 gol attı ve 13 asist yaptı.





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