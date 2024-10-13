Guardiola'dan Klopp itirafı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Jürgen Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan Klopp itirafı!
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13 Ekim 2024 18:14
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Jürgen Klopp ile ilgili bir itirafta bulundu.

Başarılı teknik adam, "Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti. Onlara karşı oynamak çok zordu. Bu yüzden başardıklarımızla gurur duyuyorum. Büyük bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın takımı Manchester City ve Klopp'un çalıştırdığı dönemdeki Liverpool, şampiyonluk için öne çıkan adaylar olmuş ve iki ekip de kupa için büyük mücadele vermişti.

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