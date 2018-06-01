Green: "Kawhi'la iletişimdeyiz, döneceğini söyledi"

San Antonio Spurs guardı Danny Green, takımın uzun süredir forma giyemeyen süperstarı Kawhi Leonard'la takım arkadaşları olarak hala iletişim halinde olduklarını ve takıma döneceğini söylediğini açıkladı.
Takımla arasında "iletişim kopukluğu" ve "soğuma" olduğu iddiaları sonrası, böyle bir durum olmadığı ve takımla iletişiminin sürdüğü anlaşılan Kawhi ile ilgili Green, şu açıklamaları yaptı: "Günün sonunda biz takım arkadaşlarıyız, aileyiz. Mesaj yoluyla hala iletişim halindeyiz. Neler oluyor, neler bitiyor konuşuyoruz. Tedavilerini söylüyor, iyi hissettiğini söylüyor. Geri döneceğini de söyledi. Eninde sonunda sadece bizimle buralarda olacağını değil, sahada oynamaya döneceğini de biliyorduk. Eğer mental olarak o kadar güveni varsa, fiziksel anlamda işini halledeceğini de biliyorum."
Kawhi, bu sezon kuadriseps ve önceki ayak bileği sakatlığı dolayısıyla yalnızca 9 maç forma giyebilmişti.