Green: "Kawhi'la iletişimdeyiz, döneceğini söyledi"

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San Antonio Spurs guardı Danny Green, takımın uzun süredir forma giyemeyen süperstarı Kawhi Leonard'la takım arkadaşları olarak hala iletişim halinde olduklarını ve takıma döneceğini söylediğini açıkladı.Takımla arasında "iletişim kopukluğu" ve "soğuma" olduğu iddiaları sonrası, böyle bir durum olmadığı ve takımla iletişiminin sürdüğü anlaşılan Kawhi ile ilgili Green, şu açıklamaları yaptı:Kawhi, bu sezon kuadriseps ve önceki ayak bileği sakatlığı dolayısıyla yalnızca 9 maç forma giyebilmişti.