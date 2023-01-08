Graham Potter: 'Aptalca soru soruyorsunuz'

Son olarak evinde Manchester City'ye mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, açıklamalarda bulundu.



Graham Potter yaptığı açıklamada, gazetecilerden gelen bazı soruları aptalca bulduğunu söyledi.



Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Kızdığınız ve sinirlendiğiniz zamanlar vardır. Ama bazen aptalca sorular sorsanız da gazetecilere mümkün olduğunca saygılı davranmak zorundayım." ifadelerini kullandı.



'Son haftalarda Chelsea için çok fazla olumsuz eleştiriler yapılıyor, ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Potter, "Bilmiyorum. Ben gazete okumam. Sosyal medya kullanmıyorum. Sonuçlarımızla ilgili bir eleştiri ve olumsuzluk olmayacağını düşünecek kadar saf değilim. Böyle düşünmem garip olurdu." açıklamasını yaptı.



Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Zorluklarla karşı karşıyayız. Geçiş dönemi geçirdi. Sakatlıklarımız da oldu. Bu gibi durumlarda istikrarı sağlamak zor. Taraftar 'Kapa çeneni Graham, ne diyorsun sen? Galibiyetlere ihtiyacımız var?' diyorlar" diye konuştu.





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