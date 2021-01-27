Göztepe'de Joao Pereira, Gassama'yı bekliyor

Göztepe, dış transferde kadrosuna dahil etmek için uğraş verdiği Trabzonspor'lu Joao Pereira'dan sevindirici haber aldı.



Portekiz'den de teklifler alan futbolcu için eski hocası Ünal Karaman Göztepe'ye imza atması konusunda baskı yaparken, Pereira da İzmir'e gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Boluspor'da kiralık oynayan Kerim Alıcı'yı geri çağıran, Lamine Gassama'nın da henüz kulüp bulamaması nedeniyle yönetim Pereira için somut bir adım atamıyor.



Gassama'nın takımdan ayrılmasıyla yönetimin tecrübeli sağ beki renklerine bağlaması bekleniyor. Göz-Göz mevcut kadrosunda ara transfer döneminde Mossoro ve Guilherme ile yolları ayırırken Burak Süleyman'ı da Kocaelispor'a kiralık olarak vermişti.



