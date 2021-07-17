Göztepe, Lourency ile imzaladı

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Lourency ile imzaladı
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17 Temmuz 2021 13:52
Lourency do Nascimento Rodrigues
Lourency do Nascimento Rodrigues
Gil Vicente
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.


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