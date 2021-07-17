Göztepe, Lourency ile imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Lourency ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Brezilyalı futbolcunun Chapecoens, Vila Nova, Brasil takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Portekiz'in Gil Vicente takımında tamamladığı kaydedildi.