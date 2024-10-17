Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen ve ilk kez tamamen görme engelli kadın sporcuların katıldığı Görme Engelliler Türkiye Kadın Futbol Şampiyonası tamamlandı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk defa 6 kulüp ve 56 sporcuyla gerçekleştirilen şampiyona sona erdi.Organizasyonun ilk şampiyonu, çıktıkları 5 müsabakada 4 galibiyet alan Adana Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Kulüpte forma giyen Gülşah Aktürk ise 6 gol ile "gol kraliçesi" ünvanını kazandı.Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla ikinci, aynı puana sahip Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü ise averajla 3 sırada yer aldı.Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkililerinin takip ettiği şampiyonada, 2025 yılında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yer alacak milli oyuncular ile milli takıma katılabilecek yeni yetenekler takip edildi.Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Orhan Tanrıkulu ile yetkililer tarafından verildi.Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyonu başarıyla tamamladıklarını belirtti.Tarihi organizasyonda yer alan kulüplere teşekkür eden Yıldırım,ifadesini kullandı.Ayhan Yıldırım, kadın sporculara daha fazla olanak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.