Golden Foot için oylama başladı: Burak, Icardi, Mata...

Her yıl Monte Carlo'da düzenlenen ve futbolun en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen "Golden Foot" ödül töreni için geri sayım sürüyor.



Büyük ilgi gören ödül için dünyanın en önemli futbolcuları yarışırken, bu yıl listede tanıdık isimler de bulunuyor. 4 Ekim Salı itibariyle oylama işlemi başlanan ödülde Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz aday listesinde kendisine yer bulurken, Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi ve Juan Mata da 30 kişilik listede yer aldı.



Listede ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa da bulunurken, Manchester United ile kötü bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.



30 kişilik Golden Foot adayları şu şekilde;



Burak Yılmaz, Mauro Icardi, Juan Mata, Shinji Kagawa, Lionel Messi, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Kevin de Bruyne, Thiabaut Courtois, Olivier Giroud, Paulo Dybala, Francesc Fabregas, Ciro Immobile, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kante, Robert Lewandowski, Marcelo, Wu Lei, Alvaro Morata, Thomas Müller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Heung Min-Son, Luis Suarez, Thiago Silva, Virgil van Dijk.



*Taraftarlar ve futbolseverler Golden Foot için oylarını, "www.goldenfoot.com" üzerinden verebiliyor.



FATİH TERİM 4 İSİMDEN BİRİ



Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü.



Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Anadolu ve futbol dünyasının referans noktası Fatih Terim, bu önemli ödülü 21 Aralık 2022'de Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ödül Töreni'nde alacak." ifadesi kullanıldı.



2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.



ÖNEMLİ İSİMLER KAZANDI



Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden "Altın Ayak"ın efsaneler kategorisine seçilenler arasında Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Pele gibi isimler bulunuyor. "Altın Ayak" ödülü, efsanelerin yanı sıra aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş ve üzeri oyunculara da veriliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ