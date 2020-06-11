Gobert'in ırkçılığa karşı Twitter'dan mesajı!

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, ABD'de herkesin yakın zamanda büyük tepki gösterdiği ırk ayrımcılığı konusundaki görüşlerini paylaştı.
Gobert, siyahi olan babasının ve beyaz annesinin bir fotoğrafını paylaştığı Twitter aracılığıyla kişisel bir açıklama yaptı.
Gobert, attğı iki tweet'te, değişimin her zaman insanın içinden gelen bir şey olduğunu belirtti: "Doğa, bunu boşuna mümkün kılmadı. Aşk ve şefkatten önce, nefret ve korkuyu seçmek her zaman daha kolaydır. Gerçek şu ki, değişim istiyorsak, önce kendimize bakarak başlayıp daha sonra bir araya gelmeliyiz, çünkü kimse bunu tek başına yapamaz." "Gelecekteki çocuklarımın ve tüm genç nesillerin hepsine eşit muamele edilecek bir dünyada yaşamasını istiyorum. Bu da eğitim ile ve elbette birbirimizi insan olarak sorumlu tutmamızla başlıyor. Bunu yapabileceğimize inanıyorum."
Rudy'nin bebekken annesi ve babasıyla aynı karede olduğu fotoğraf ise şuydu: