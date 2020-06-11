Gobert'in ırkçılığa karşı Twitter'dan mesajı!

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, ABD'de herkesin yakın zamanda büyük tepki gösterdiği ırk ayrımcılığı konusundaki görüşlerini paylaştı.Gobert, siyahi olan babasının ve beyaz annesinin bir fotoğrafını paylaştığı Twitter aracılığıyla kişisel bir açıklama yaptı.Gobert, attğı iki tweet'te, değişimin her zaman insanın içinden gelen bir şey olduğunu belirtti:Rudy'nin bebekken annesi ve babasıyla aynı karede olduğu fotoğraf ise şuydu: