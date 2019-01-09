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Giresunspor'a Brezilyalı orta saha

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Renan Foguinho'yu transfer etti.

Kaynak: AA
Giresunspor'a Brezilyalı orta saha
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09 Ocak 2019 18:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Renan Foguinho'yu transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Teknik direktör Ümit Özat ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.

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