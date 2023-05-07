Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay çıktı!

Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin bitiş düdüğünün ardından büyük gerginlik yaşandı. Tartışma, soyuna odası koridorlarına taştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay çıktı!
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07 Mayıs 2023 21:49
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 22:17
1-1 biten Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından hem saha içinde hem soyunma odası koridorlarında olaylar çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hem sahadaki futbolcular, hem yedek kulübeleri ve hem de teknik heyetler saha içerisinde tartışmaya başladı. Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi.

Saha içerisinde biten kavga, soyunma odası koridorlarına taştı. Güvenlik görevlilerinin olayı sakinleştirmek için çabası yetmeyince mücadelede görevli Spor Büro'ya bağlı polisler olayları yatıştırmak için devreye girdi.

 

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