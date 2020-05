Giannis, The Last Dance belgeselinden çıkardığı dersi açıkladı!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinden çıkardığı dersin ne olduğunu açıkladı.



Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "The Last Dance" belgeseli bir hit haline geldi ve NBA çevresindeki herkes şu anda bunun hakkında konuşmak istiyor. Konuşmak isteyenlerden biri, son NBA MVP ödülünün sahibi ve bu sezon tekrar gözünü bu ödüle dikmiş olan, Giannis.



Jordan ve Chicago Bulls'un 90'lı yıllarda yaptığı tüm iyi şeyleri göstermenin yanı sıra, Greek Freak, bu belgesel serisinin şimdiye kadar gösterilen kısmından değerli bir ders çıkardı. Giannis, Twitter hesabından, MJ'in belgeselinden çıkardığı dersi şu şekilde açıkladı:



"The Last Dance belgeselinden çıkardığım MJ dersi, büyüklüğün peşinde koşmanın bir yaşam görevi olduğudur."