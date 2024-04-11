Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'ya çekilen MR'da, aşil tendonunda herhangi bir hasara rastlanmadığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Antetokounmpo'nun sol baldırındaki sakatlık hakkında önemli bir güncelleme paylaştı.



Antetokounmpo'nun Boston Celtics karşısında sol baldırındaki sakatlık nedeniyle beklenmedik bir şekilde oyundan çıkması, bu sezon şampiyonluk arayışını sürdüren Bucks için endişeleri artırmıştı.



Charania, Antetokounmpo'nun sol aşil tendonuna zarar vermediğini ve baldır sakatlıklarının öngörülmesinin zorlu oluşu söz konusu olduğunda, iyileşme sürecinin en az bir ila iki haftayı bulabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Charania, Giannis'in ne kadar süre kadro dışı olacağının ise rehabilitasyonda gösterdiği gelişmeye göre kesinlik kazanacağını sözlerine ekledi.



Doğu Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini koruyan Bucks, 49-31'lik derecesiyle New York Knicks'in önünde iki maçlık liderliğini sürdürüyor.





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