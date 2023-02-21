Giannis, acısı dindiğinde Bucks kadrosuna dönecek

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun el bileğinde bağ burkulması olduğu ve ciddi bir sakatlıktan kaçındığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Giannis, acısı dindiğinde Bucks kadrosuna dönecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2023 10:23
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun el bileğinde bağ burkulması olduğu ve ciddi bir sakatlıktan kaçındığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Pazartesi günü yapılan testte Giannis'in sağ bileğinde ciddi bir hasar olmadığı ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, 28 yaşındaki oyuncunun tedavi göreceğini ve acısı dindiği zaman kadroya geri döneceğini söyledi.

Antetokounmpo, sakatlığı Milwaukee'nin All-Star arası öncesi Chicago Bulls'a karşı oynadığı son maçta geçirmişti.

Bucks'ın süperstarı, bu sezon 47 maçta 31.8 sayı, 12.2 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ