Gianni Infantino: 'Mavi karta karşıyız'

Uluslararası Futbol Bİrliği Kurulu (IFAB) futbolda sarı ve kırmızı kartın yanına mavi kart eklemeye hazırlanırken FIFA Başkanı'ndan flaş bir açıklama geldi.



Gianni Infantino yaptığı açıklamada FIFA'nın mavi karta karşı olduğunu açıkladı.



"GÜNDEMİMİZDE YOK"



Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, "Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur." dedi.



FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, "Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart." ifadelerini kullandı.



"MAVİ KART DİYE BİR ŞEY YOK"



Önerilere açık olduklarını söyleyen FIFA Başkanı, "Fikir ve önerilere her zaman açığız ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok." şeklinde konuştu.



IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.





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