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Gheorghe Hagi'ye futbolcusundan Galatasaray göndermesi!

Romanya Ligi takımlarından Viitorul'un Hollandalı futbolcusu Bradley de Nooijer, teknik direktör Gheorghe Hagi hakkında övgü dolu sözler kullanırken Galatasaray'ı örnek gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gheorghe Hagi'ye futbolcusundan Galatasaray göndermesi!
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26 Temmuz 2018 17:12
Romanya Ligi takımlarından Viitorul'un teknik direktörü Gheorghe Hagi'ye futbolcusu Bradley de Nooijer'den övgü dolu sözler geldi.

''REAL MADRID, BARCELONA, GALATASARAY...''

Hollanda basınına konuşan Bradley de Nooijer, ''Benimle ilgilenen çok takım vardı ama Hagi'nin teknik direktör olması benim için işleri kolaylaştırdı. Bu takımda en yaşlı oyuncu 27 yaşında. Gelişmeye çok müsait bir yer. Hagi, geçmişte harika bir oyuncuydu. Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray gibi dev takımlarda oynadı.'' şeklinde konuştu.

Hollanda 2. Ligi takımlarından FC Dordrecht'den transfer edilen 20 yaşındaki sol bek, 1 senede değerini 8 kat arttırmayı başardı.

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