Gheorghe Hagi'ye futbolcusundan Galatasaray göndermesi!

Romanya Ligi takımlarındanun teknik direktörüye futbolcusu'den övgü dolu sözler geldi.Hollanda basınına konuşan Bradley de Nooijer, ''Benimle ilgilenen çok takım vardı ama Hagi'nin teknik direktör olması benim için işleri kolaylaştırdı. Bu takımda en yaşlı oyuncu 27 yaşında. Gelişmeye çok müsait bir yer. Hagi, geçmişte harika bir oyuncuydu. Real Madrid, Barcelona ve Galatasaray gibi dev takımlarda oynadı.'' şeklinde konuştu.Hollanda 2. Ligi takımlarından FC Dordrecht'den transfer edilen 20 yaşındaki sol bek, 1 senede değerini 8 kat arttırmayı başardı.