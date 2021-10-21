Genoa Damat Tween giyecek

Orka Holding, iki sezon boyunca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün (Genoa CFC) futbol ve teknik heyetini giydirmek üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.



Kulübün Cenova kentindeki tesislerinde yapılan törenle Orka Holding'in hazır giyim markası Damat-Tween'in 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Genoa takımını giydireceği açıklandı.



Sponsorluk anlaşması imza törenine, Orka Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar'ın yanı sıra Genao Kulübü Üst Yöneticisi Alessandro Zarbano katıldı. Törende bir dönem Trabzonspor forması da giyen Ganalı forvet Caleb Ekuban, Sierra Leoneli forvet Yayah Kallon ve Meksikalı stoper Johan Vasquez de Damat-Tween'in Genoa için hazırladığı yeni koleksiyondan takım elbiseleriyle hazır bulundu.



"Genoa'ya şans getireceğiz"



Orakçıoğlu basın toplantısında, sponsorluk anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Genoa'nın başarılarına inanıyoruz. Çünkü Serie A'nın kurucu takımlarından. Mutlaka her takımda inişler çıkışlar olur. Buna uzun dönemli bakmak lazım. Biz de şans getireceğimize inanıyorum." dedi.



Zarbano da bu anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Orakçıoğlu ve Zarbano daha sonra futbolcular Ekuban, Kallon ve Vasquez ile "35 numaralı" sırtında "Damat-Tween" yazan klasik parçalı Genoa formasıyla basın mensuplarına poz verdi.



Süleyman Orakçıoğlu, anlaşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Cenova'nın ayrı bir yeri var. Cenova tarih yazan bir şehir. Aynı zamanda İtalya, modanın kalbinin attığı yer. Biz de modanın kalbinde tarih yazmaya geldik ve bugün bu anlaşmayı imzaladık. Ben hem başkana hem yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Ekuban: "Umarım bu iş birliği, buraya da iyi sonuçlar getirir"



2018-2021 yıllarında Trabzonspor forması giyen ve sezon başında Genoa kulübüne transfer olan Ekuban da sponsorluk anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:



"Damat'ın sponsorumuz olduğunu duyduğumda ilk hissettiğim şey Türklerin beni bırakmak istemediği oldu. Trabzonspor'da güzel bir deneyim geçirdim, güzel duygularım var. Trabzonspor'da kupa kazanmayı başardığım gibi burada da benzer bağlar kurmak istiyorum. Umarım bu iş birliği, buraya da iyi sonuçlar getirir."