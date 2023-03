Gençlerbirliği camiası, kulübün düzenlediği 100. yıl etkinliğinde bir araya geldi.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki etkinliğe Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu, divan kurulu, teknik ekip, futbolcular, kulüp personeli ve taraftarların yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşuyla başlayan programda, daha sonra kırmızı-siyahlı kulübün 100. yılına ilişkin hazırlanan video katılımcılara izletildi. Gençlerbirliği taraftarları saat 19.23'te meşale yakarak, 100. yılı kutladı.



Konuşmasına Gençlerbirliği'nin kuruluş hikayesini anlatarak başlayan Niyazi Akdaş, "Kulübümüzün 100. yılına erişmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu değerli zaferi armağan eden kulübün kurucularını minnetle anıyorum." dedi.



"Onlardan ilham alarak bıraktıkları büyük mirasa sahip çıkmaya çalışmaktayız." ifadesini kullanan Akdaş, "Bu geçen 100 yıl içinde mutlu ve sıkıntılı günlerimiz odu. Hiç pes etmedik, hep var olduk. Koca koca şehir takımları yıkılıp farklı isimlerle tekrar kurulurken, biz her zaman dimdik ayaktaydık. Gençlerbirliği, Türk futbol tarihinde her zaman saygıyla anılmıştır." diye konuştu.



Gençlerbirliği'nin başkanı olmaktan büyük onur ve şeref duyduğunu vurgulayan Akdaş, şunları kaydetti:



"100 yıl içinde hiçbir zaman bir kurum veya kuruluşa sırtını dayamamış, kendi yağında kavrulmuş bu kulübün başkanı olarak kulübümüzle iftihar ediyorum. Bu arada, bir miktar da alacağımız olmasına rağmen devre arasında transfer yasağının kaldırılmasına katkı veren Sayın Ali Koç'a, yasağın kaldırılmasını takiben yeni transfer yapmam için beni cesaretlendiren Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şükranlarımı arz ediyorum. Kulübümüzün 100. yılını yaşamasında maddi ve manevi katkısı olan tüm başkanlara, yöneticilere, idarecilere, çalışanlara, futbolculara ve yağmur çamur demeden kulübümüzü yalnız bırakmayan vefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edenleri de minnetle anıyor, rahmet diliyorum. Kırmızı-kara asırlık çınara gönül verenler, 100. yılınız kutlu olsun. Gençlerbirliği her zaman var olsun."



Akdaş, yaşanan deprem felaketi nedeniyle tesislerde sade bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.



Etkinlik, 100. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ