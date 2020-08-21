Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek Johansson'u kadrosuna kattı
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21 Ağustos 2020 17:50
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson'u kadrosuna kattı.

Futbola İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, daha sonra Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giydi ve buradan Yunanistan takımlarından Panathinaikos'a transfer oldu.

Panathinaikos'ta 3 sezon görev yapan İsveçli sağ bek, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

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