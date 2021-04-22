Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının hakemi Bahattin Şimşek

Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçının hakemi Bahattin Şimşek
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22 Nisan 2021 15:36
Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bahattin Şimşek'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.



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