27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-017'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Genç Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

Türkiye Genç Kadın Boks Milli Takımı, 29 Eylül-9 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek Avrupa U19 Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Genç Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Avrupa U19 Boks Şampiyonası, 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenecek.

Türkiye, şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Organizasyon öncesinde 4 aydır kampta olan Genç Kadın Boks Milli Takımı, şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun tempoda sürdürüyor. Yüksek tempoda hazırlıklarına devam eden Ay-yıldızlılarda; başantrenör Baykan Arslan, antrenör Büşra Özkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Havvanur Kethüda ve Avrupa ve Dünya şampiyonu Yoncagül Yılmaz, kamp sürecini ve şampiyona hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yoğun geçen kamp sürecinin faydalarını şampiyonada göreceklerini ifade eden milli sporcu Havvanur Kethüda, "Avrupa'ya hazırız, zaten çok iyi hazırlandık. Kampımız çok verimli geçti bizim için. Takımla beraber Avrupa'da en iyi madalyaları almak istiyoruz. İnşallah altın madalyayla dönmek nasip olur. Hocalarımızla da aramız çok iyi, idmanlarımız eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu. Gençler Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İlerleyen süreçte U23'te ve büyüklerde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ailem her zaman arkamda durdu ve destek oldular. Onlara çok teşekkür ederim. Özellikle Trabzon Spor Kulübü'ne de çok teşekkür ederim. Her zaman desteklediler beni" diye konuştu.

BAYKAN ARSLAN: "KADIN BOKSUNDA SÖZ SAHİBİYİZ"


Türkiye'nin kadın boksunda dünyada söz sahibi olduğunu belirten başantrenör Baykan Arslan, "Büyüklerde olduğu gibi gençlerde de aynı şekilde dünyada söz sahibi bir takımız. Takımımızda dünya ve Avrupa şampiyonu, Avrupa 2'ncisi ve 3'üncüsü birçok sporcu var. Şu an en az 2-3 altın olmak üzere, 4 veya 5 madalya hedefliyoruz. Aslında biz 7 madalya düşünüyoruz ama biraz mütevazilik yapmak istiyoruz. Türk boksu, gün geçtikçe yukarı çıkmaktadır. Altyapılarımızın da çok ciddi çıkışları var. Hayatlarında özgüven ve yaşam kalitesinde çok ciddi katkılar sağlayan boks branşına tüm gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi, davet ediyorum" dedi.

BÜŞRA ÖZKAN: "SPORCULARIMIZIN ALTIN MADALYA ALMASINI BEKLİYORUZ"

Takım antrenörlerinden Büşra Özkan ise kamp sürecinin olumlu geçtiğini söyleyerek, "Hem mental olarak hem antrenman olarak iyi hazırlandık. Sporcularımız şu an hepsi gayet güzel bir antrenman programından geçti. Güç kampı ile başladık. Daha sonrasında hazırlık kamplarımız devam etti. Teknik ve taktiğe yönelik çalışmalarımızla devam ettik. Önümüzdeki turnuvada sporcularımızın hepsinin altın madalya almasını bekliyoruz. Önemli olan da takım olarak şampiyon olmamız" ifadelerini kullandı.

YONCAGÜL YILMAZ: "UMARIM TEKRAR ALTIN MADALYA ALIRIM"

2025 Dünya şampiyonu milli sporcu Yoncagül Yılmaz, altın madalya için çalıştıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Umarım tekrar altın madalya alırım. Güç kampıyla başladık hocamın da dediği gibi. Güçlendik. Kondisyonumuz, tekniğimiz ve taktiğimiz çok iyi durumda. Madalyalarla ülkemize döneceğiz" dedi.

