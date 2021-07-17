Gaziantep'ten ABD'li forvet takviyesi

Gaziantep Basketbol, ABD'li Ryan Luther'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Gaziantep'ten ABD'li forvet takviyesi
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17 Temmuz 2021 19:57
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, ABD'li forvet Ryan Luther'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Luther ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de geçiren Luther, burada sezonu 31 maçta 8,9 sayı, 5,6 ribaund, 1,1 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Ryan Luther'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.


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