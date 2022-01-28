Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta

Süper Lig'de 22. haftada ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının yeni tarihi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2022 17:01
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasından ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı bildirildi.

Müsabakaya kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de devam edileceği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.