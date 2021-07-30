Gaziantep FK, Torgeir Börven ile anlaştı!

Uzun bir süredir forvet transferi için çalışan Gaziantep FK, Fenerbahçe 'den Papiss Cisse ile temas halindeydi. Yıldız oyuncunun yeniden Avrupa'ya gitme kararı almasından dolayı listesindeki alternatiflere yönelen Güneydoğu ekibi, Ankaragücü'nün forveti Börven'i kadrosuna katıyor. Gaziantep FK, Norveçli golcüsü Torgeir Börven'in bonservisi konusunda Ankaragücü ile 500 bin Euro'ya anlaştı.



Sinan da bitecek



Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş için de ısrarcı. Genç hoca yönetime Sinan'ın tramsfer edilmesi için raporunu verdi.Oyuncuyla bu hafta içinde görüşme yapılacak. Öte yandan Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'in sağ ayak 3. parmağında çatlak tespit edildi. Rumen oyuncu 2 hafta oynayamayacak.



