Gaziantep FK Kaptanı Maxim: "Lig başları çok zor olur"

Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, Galatasaray mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ligde moral kazanmak için TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Takımda güçlü bir ekip ruhu olduğunu vurgulayan Maxim, sezonun zor geçtiğini ancak mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

calendar 15 Ağustos 2025 12:35
Haber: AA, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin kaptanı Alexandru Maxim, TÜMOSAN Konyaspor'u yenip sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Kaptan Maxim, AA muhabirine, ligin açılış maçında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaştıklarını ve bu maçtan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ilk haftalarında alınacak galibiyetlerin takım motivasyonu açısından önemli olduğunu vurgulayan Rumen oyuncu, sezonun ilk haftalarının zorlu geçtiğini ifade etti.


Ligin ikinci haftasında, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklandıklarını söyleyen Maxim, takım olarak yoğun tempoyla hazırlandıklarını dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Benim her zaman öncelikli planım bugün iyi bir idman yapmak, fit olmak ve her zaman hazır olmak. Şu anda odaklandığımız şey sadece Konyaspor maçı. Bu maçı biz kazanmak istiyoruz, bu anlamda takımıma ve hocalarıma güveniyorum." 

"LİG BAŞLARI ÇOK ZOR OLUR" 

Maxim, takımda ekip ruhunu yakaladıklarını ve çok iyi futbolculara sahip olduklarını anlattı.

Koşan ve mücadele eden bir futbol oynamak istediklerini belirten Maxim, şunları söyledi:

"Takım olarak pozitif hissediyorum, takımımız çok karakterli bir futbolcu grubundan oluşuyor. Her maç zordur, kolay maç yok. Galibiyetler gelecektir, mantalitemiz tabii ki kazanmak. Özellikle lig başları çok zor olur. Bu takımın beraber güzel şeyler yapacağına inanıyorum."

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Maxim, "Tabii ki hedeflerimiz var, önümüzde Konya maçı var. Ligi nerede bitireceğimizi ve neler yapabileceğimizi lig sonunda göreceğiz. Önümüzdeki maça odaklanıp onu kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

