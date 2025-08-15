Gaziantep FK Kaptanı Maxim: 'Lig başları çok zor olur'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin kaptanı Alexandru Maxim, TÜMOSAN Konyaspor'u yenip sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.Kaptan Maxim, AA muhabirine, ligin açılış maçında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaştıklarını ve bu maçtan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.Ligin ilk haftalarında alınacak galibiyetlerin takım motivasyonu açısından önemli olduğunu vurgulayan Rumen oyuncu, sezonun ilk haftalarının zorlu geçtiğini ifade etti.Ligin ikinci haftasında, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklandıklarını söyleyen Maxim, takım olarak yoğun tempoyla hazırlandıklarını dile getirdi ve şunları kaydetti:Maxim, takımda ekip ruhunu yakaladıklarını ve çok iyi futbolculara sahip olduklarını anlattı.Koşan ve mücadele eden bir futbol oynamak istediklerini belirten Maxim, şunları söyledi:Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Maxim,şeklinde konuştu.