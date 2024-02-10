Gaziantep FK, İstanbulspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, İstanbulspor'a konuk olacak
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10 Şubat 2024 16:52
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Güneydoğu temsilcisi, ligde 24 puanla 18'inci sırada bulunuyor.

- Antrenman

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

 
 
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