Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçı öncesi istifa

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir istifa kararı geldi.



İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve uzun süredir çalkantılı günler geçiren Gaziantep FK'de başkan Cevdet Akınal istifa kararı aldı.



Hafta sonu Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal'ın yanı sıra Futbol Şube Sorumlusu İzzet Bakır'ın da istifa kararı aldığı ortaya çıktı.



AYRILIK KARARI RESMEN AÇIKLANDI



Gaziantep FK Kulübü'nden yapılan açıklamada istifa kararı resmen duyuruldu. İşte o açıklama;



"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.



Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.



Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



HABER: Ali Budak





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