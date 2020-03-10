Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor
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10 Mart 2020 15:26
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Salonda ısınma hareketlerinin ardından güç ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı kulübün başkan yardımcısı Mahsum Altunkaya da izledi ve takıma başarılar diledi.

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