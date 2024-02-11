Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 60'ta Denis Dragus ile uzatma dakikalarında Deian Sorescu attı. Dragus, ikinci golünü penaltıdan attı. İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'tan geldi.



İstanbulspor'da golü atan Loshaj, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde tam 7 hafta sonra galibiyet aldı. Sumudica'nın ekibi 27 puana yükseldi. İstanbulspor, 11 puanda kaldı.



Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



İlk dakikada Loshaj'ın sağdan kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mehmet Yeşil vurdu. Savunma çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.



15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.



25. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası Arda Kızıldağ'ın kafayla indirdiği top ceza sahası sol çaprazındaki Markovic'e geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Alp Arda soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





57. dakikada Gaziantep FK, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Maxim, ceza sahası içi sağ çaprazda Ali Yaşar'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen devam ettirdiği pozisyonu VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla yeniden izledi. Ali'nin faul yaptığını tespit eden Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.



60. dakikada penaltıyı kullanan Dragus, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.



70. dakikada Loshaj, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.



90+5. dakikada Gaziantep temsilcisi bir gol daha buldu. İstanbulspor yarı alanının ortalarında sol kanattan kazanılan faulü Furkan Soyalp hızlı kullandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Sorescu, sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-3.



Mücadele Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Sambissa, Vefa Temel (Dk. 60 Emrehan Gedikli), Vorobjonas (Dk. 76 Jackson), Loshaj, Ali Yaşar (Dk. 76 Coly), Emir Kaan Gültekin (Dk. 86 Traore), Mamadou (Dk. 76 Eslem Öztürk)



Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Morais (Dk. 71 Badji), Markovic (Dk. 71 M'Bakata), Monteiro (Dk. 82 Furkan Soyalp), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 83 Jevtovic), Dragus (Dk. 89 Sorescu)



Goller: Dk. 6 Loshaj (İstanbulspor), Dk. 15 ve 60 (Penaltıdan) Dragus, Dk. 90+5 Sorescu (Gaziantep FK)



Kırmızı kart: Dk. 70 Loshaj (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Mehmet Yeşil, Dk. 59 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 76 Dragus, Dk. 82 M'Bakata (Gaziantep FK)



